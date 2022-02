Limburgse brandweer al hele zaterdag aan het opruimen

De Limburgse brandweerkorpsen zijn al de hele dag in de weer met het opruimen van de aangerichte stormschade. Het werk zal nog het hele weekend in beslag nemen. Een kort overzicht.

Zo werd de Oosterring in Genk in de richting van Bilzen zaterdagvoormiddag afgesloten voor het verkeer. Dat is het gevolg van tientallen bomen die de storm niet hebben overleefd en op het wegdek zijn terechtgekomen.

Een ploeg van het Agentschap Wegen en Verkeer is bezig met het ruimen van de bomen. De bomen waren vrijdagavond al gesneuveld, maar veiligheidshalve werd gewacht tot er weer daglicht was om weg weer vrij te maken. Verwacht wordt dat de werken nog enkele uren zullen duren.

Fabrieksmuur gesneuveld bij Nitto in Genk-Zuid

De storm van vrijdagavond heeft er toe geleid dat ook bij het chemisch bedrijf Nitto in Genk-Zuid een muur van de fabriek tegen de vlakte ging. Door een open poort had de wind vrij spel in één van de hallen van het bedrijf. Er waren wel werknemers aanwezig maar niemand raakte gewond. In totaal waren er in Genk 140 oproepen voor schade door de storm. De dringendste gevallen werden vrijdagavond behandeld. In de loop van vandaag komt de rest aan de beurt. De brandweer van de zone Oost heeft alleszins de handen vol.

Dak van Brico op be-Mine is gedeeltelijk weggewaaid

Aan de achterkant van het Brico-gebouw werden zaterdag de weggewaaide stukken isolatie opgeruimd, afkomstig van het dak dat gedeeltelijk ging waaien. Ook één van de glazen vensters van de Ava winkel aan be-Mine is door de felle wind stuk gegaan.