Nederlandse schaatskoningin Irene Schouten triomfeert ook op massastart: derde keer goud na fenomenale sprint

Schaatsster Irene Schouten heeft zaterdag op de Olympische Spelen in Peking op de massastart haar derde gouden medaille veroverd. De 29-jarige Nederlandse was na zestien ronden de snelste in de sprint voor de Canadese Ivanie Blondin en de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Sandrine Tas geraakte niet voorbij de halve finales.

Schouten, twee keer eerder wereldkampioene op het nummer, ging als topfavoriete de finale van de massastart in. Met het ingaan van de laatste ronde versnelde ze, maar op de kruising werd ze nog gepasseerd door Blondin. Na de laatste bocht wist ze met een laatste krachtsinspanning de Canadese op de streep toch net voor te blijven.

Schouten won eerder in Peking goud op de 3.000 en 5.000 meter en pakte brons op de ploegachtervolging. Op de Spelen vier jaar geleden in Pyeongchang veroverde ze brons op de massastart. Ze volgt als olympisch kampioene op de massastart de Japanse Nana Takagi op, die door een val in de halve finale werd uitgeschakeld.

Sandrine Tas kon zich eerder zaterdag niet plaatsen voor de finale van de massastart. Ze eindigde in de National Speed Skating Oval in de tweede van twee halve finales na zestien rondjes als twaalfde. De acht beste schaatssters in elke halve finale grepen een ticket voor de finale.

© AFP