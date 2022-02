IN BEELD. De gloednieuwe Formule 1-bolides voor het seizoen 2022 op een rijtje

Over een maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen alweer van start: op 20 maart vindt de GP van Bahrein plaats. Hoog tijd om een kijkje te nemen naar de bolides waarmee Max Verstappen, Lewis Hamilton en co in 2022 op het circuit verschijnen. Acht van de tien teams stelden hun gloednieuwe machines al voor. Hieronder een overzicht.