Bart Swings schenkt België achtste medaille ooit op Winterspelen, pas tweede keer goud

Schaatser Bart Swings bezorgde België zaterdag op de Olympische Winterspelen, met het goud in de finale van de massastart, de tweede medaille in Peking. Een nieuw succes voor Team Belgium na het brons van Hanne Desmet op de 1.000 meter shorttrack. Het is de achtste medaille ooit voor ons land op de Winterspelen.

De eerste medaille veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz. De Winterspelen van 1948 waren voor België de meest succesvolle tot dusver. Kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet werden in Zwitserland olympisch kampioen in het paarrijden, terwijl de viermansbob bij de mannen zilver haalde.

Daarna was het een halve eeuw wachten op nieuw medaillegewin. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp, overigens de enige Belgische deelnemer aan die Spelen, schaatste naar plaats drie op de 5 kilometer. Vier jaar geleden gleed Bart Swings naar zilver op de massastart, een nummer dat toen nieuw was op het olympische programma.

Deze Winterspelen schiet Team Belgium dus tweemaal raak. Na het onverhoopte brons voor Hanne Desmet maakte Bart Swings zijn ambities op de massastart waar. De Leuvenaar verklaarde op voorhand voor het hoogste te gaan in dit schaatsonderdeel en hield woord.