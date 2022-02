Genk

In de Stalenstraat in Genk is zaterdagochtend om een nog onduidelijke reden een wagen in brand gevlogen. Het voertuig stond geparkeerd ter hoogte van warenhuis Wara. Passanten die de brand opmerkten verwittigden meteen de brandweer. Die was snel ter plaatse en kreeg de brand ook snel onder controle. Volgens eerste informatie raakte niemand gewond. cn