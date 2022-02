Bart Swings schaatst op indrukwekkende wijze naar olympische titel op de massastart

Bart Swings heeft zijn droom waargemaakt en de olympische titel op de massastart veroverd. Onze landgenoot was in Peking de sterkste van het pak, voor Lee en Chung. Het is de tweede Belgische medaille deze Winterspelen, na het brons van Hanne Desmet op de 1.000 meter shorttrack.

In de halve finale had Swings indruk gemaakt en een van zijn concurrenten, de Zuid-Koreaan Chung, er twee keer opgelegd in een sprintje. Maar ook titelverdediger Lee imponeerde, de Nederlanders Bergsma en Kramer wat minder net als de Amerikaanse kanonskogel Mantia. “Maar elke massastart is anders”, daar hamerde Swings altijd op. En dat bleek in de finale.

Kramer sloop op kousenvoeten weg en Swings was nerveus. Hij ging als een gek achter de Nederlander aan, wat al zijn tweede inspanning was. Zijn concurrenten gleden mee in zijn zog, maar de Belg pakte wel twee punten bij een tussensprint. Na acht ronden was het even windstil in de wedstrijd en Swings hijgde even uit. Tot Kramer opnieuw aanzette en... Swings het gat dichtte. Het werd wel een harde wedstrijd. Kwestie van de sprinters, zoals Mantia, dood te nijpen.

Het was wachten op de ultieme uitval van Bergsma. De ex-wereldkampioen zette zich op kop in de finale. Swings pakte over en met een zalige laatste bocht won hij goud, voor Lee en Chung. Mantia werd vierde, Kramer allerlaatste in zijn laatste race.

De 31-jarige Swings ging resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon snelde toen naar het goud. Swings schenkt België pas de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen. De eerste dateert van 1948, toen pakten kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz de olympische titel in het paarrijden.

Swings behaalde deze Winterspelen al een olympisch diploma, met de zevende plaats op de 5.000 meter. Op de 10.000 meter eindigde hij als tiende, op de 1.500 meter klokte de Leuvenaar de dertiende chrono. De massastart was zijn laatste nummer.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS