Na dood baby: vader uitbaatster kinderdagverblijf aangehouden, vrouw vrij onder voorwaarden

De vader van de uitbaatster van de crèche ‘t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, waar een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond raakte dat later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed, is aangehouden door de onderzoeksrechter voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De vrouw zelf, die verdacht wordt van onopzettelijke doding, is vrijgelaten onder voorwaarden. Een derde verdachte mocht beschikken.

Vrijdag raakte bekend dat het meisje van zes maanden oud dat woensdag levensgevaarlijk gewond raakte in het kinderdagverblijf, aan haar verwondingen overleden is. Het UZ Gent had donderdagmorgen het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had donderdag een wetsarts aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster D.V., haar vader R.V. en een medewerkster. Ze brachten een nacht in de cel door en verschenen vrijdag voor de onderzoeksrechter in Gent.

De onderzoeksrechter heeft de vader van de uitbaatster aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De vrouw zelf is vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding. De derde opgepakte verdachte, een medewerkster van de crèche, mocht beschikken. De speurders gaan ervan uit dat het kind overleed aan shakenbabysyndroom en dat de vader daarvoor verantwoordelijk is. Een autopsie op het slachtoffer moet meer duidelijkheid brengen.