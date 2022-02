Banken blokkeren toestroom van cryptowinsten

Cryptoadviseurs en advocaten zeggen volgens de krant dat ze bijna dagelijks iemand over de vloer krijgen die komt zeggen dat de bank zijn rekening heeft geblokkeerd of meer informatie vraagt over de herkomst van de tegoeden. De klachten komen zowel van actieve traders als van retailbeleggers, die bij wijze van experiment in digitaal geld investeerden en hun winsten willen nemen.

De banken stellen zich strikt op wegens de almaar strengere regelgeving om witwassen en de financiering van criminaliteit te bestrijden. Ze willen te allen prijze torenhoge boetes vermijden omdat ze geld hebben aanvaard waarvan de herkomst onduidelijk was. Omdat op bitcoins en andere virtuele munten nauwelijks toezicht bestaat, beschouwen de banken die als erg risicovol.

De Belgische grootbanken benadrukken dat klanten die vanop een cryptoplatform geld naar een rekening overzetten gecontroleerd worden. Tegelijk houden ze zich het recht voor om klantenorders niet te aanvaarden als ze vermoeden dat die onwettig zijn.