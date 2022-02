Nooit leek een haka zo vreemd en toch zo cool: Nieuw-Zeelanders vieren olympisch goud met traditionele dans… in de sneeuw

De Nieuw-Zeelandse freestyleskiër Nico Porteous veroverde zaterdag goud in de halfpipecompetitie. Porteous ging met de zege aan de haal dankzij zijn eerste run in de finale, die een score van 93.00 kreeg. Dat volstond voor de 20-jarige Nieuw-Zeelander, in 2018 in Pyeongchang nog goed voor het brons, voor de eindwinst.