Freestyleskiën op de Winterspelen opgeschrikt door zware valpartij: “Ik ben blij dat ik nog kan wandelen”

De Nieuw-Zeelandse freestyleskiër Nico Porteous heeft zaterdag op de Olympische Winterspelen in Peking de gouden medaille veroverd in de halfpipecompetitie.

Porteous ging met de zege aan de haal dankzij zijn eerste run in de finale, die een score van 93.00 kreeg. Dat volstond voor de 20-jarige Nieuw-Zeelander, in 2018 in Pyeongchang nog goed voor het brons, voor de eindwinst.

De Amerikaanse tweevoudige titelverdediger David Wise moest vrede nemen met de tweede stek (90.75). Zijn landgenoot Alex Ferreira, in 2018 de runner-up, greep brons (86.75).

Veel freestyleskiërs, waaronder Porteous, hadden het moeilijk met rukwinden die hen vertraagden of uit balans brachten. Vraag dat maar aan Gus Kenworthy. De Brit kwam zwaar ten val tijdens zijn tweede run. Gelukkig kon hij verder en werd hij alsnog achtste. “Ik ben blij dat ik nog kan wandelen na die crash”, reageerde Kenworthy.