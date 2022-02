Bart Swings stoot probleemloos door naar finale massastart (en deelt tikje uit aan Zuid-Koreaanse concurrent)

Swings eindigde in de National Speed Skating Oval in de eerste van twee halve finales als tweede, na de Noor Kristian Ulekleiv. De acht beste schaatsers in elke halve finale grepen een ticket voor de finale, die later zaterdag (9u30 Belgische tijd) volgt. Swings kwam tijdens de zestien rondjes nooit in de problemen en sprokkelde in totaal vier punten bij de tussensprints. Daarbij was hij twee keer sneller dan Chung Jae-won, een van zijn uitdagers.

Zijn tweede plaats aan de finish leverde hem veertig bijkomende punten op, waardoor hij aan een totaal van 44 komt. Ulekleiv pakte de zege met zestig punten. Ook Sven Kramer plaatste zich. Die andere Nederlander, Jorrit Bergsma, keek in de tweede halve finale tegen de uitschakeling aan maar werd alsnog achtste. De Amerikaan Joey Mantia staat ook in de finale.

De 31-jarige Swings gaat resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon, die de tweede halve finale won, snelde toen naar het goud. Hij zou België pas de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen schenken. De eerste dateert van 1948, toen pakten kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz de olympische titel in het paarrijden.

© BELGA

Swings behaalde deze Winterspelen al een olympisch diploma, met de zevende plaats op de 5.000 meter. Op de 10.000 meter eindigde hij als tiende, op de 1.500 meter klokte de Leuvenaar de dertiende chrono. De massastart is zijn laatste nummer.