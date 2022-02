OVERZICHT. En nu een heel weekend puin ruimen: deze schade richtte Eunice in Limburg aan

Duizenden Limburgers zijn vandaag ontwaakt met een financiële kater, na de vernietigende doortocht van storm Eunice. De brandweer ontving vrijdag meer dan 1.600 oproepen, en zal het hele weekend puin moeten ruimen. Eén geluk: het menselijk leed bleef in Limburg beperkt, al was het voor sommigen zeer nipt.

Wat voorspeld werd, kwam uit. Storm Eunice trok vrijdag een spoor van vernieling door ons land en ook onze provincie ontsprong de dans niet. De Limburgse brandweerkorpsen noteerden alles samen zo’n 1.600 oproepen voor stormschade, en dat cijfer bleef gedurende de avond oplopen. Al die meldingen meteen verwerken bleek een onmogelijk karwei, de brandweer gaf voorrang aan de dringende oproepen met direct gevaar. De honderden niet-verwerkte meldingen moeten dit weekend afgehandeld worden.

Vrijdag haalden de brandweerlieden al overal in de provincie ontwortelde bomen van wegen en plaatsten ze afdekzeilen over daken die door de wind waren afgerukt. De werkelijke omvang van de schade zal pas vanochtend, bij daglicht, zichtbaar worden.

Moeder en kind ontsnappen

Van menselijke drama’s bleef Limburg gelukkig bespaard, al hadden sommigen wel erg veel geluk. Zo ontsnapten een 34-jarige vrouw uit Jesseren (Borgloon) en haar zesjarig zoontje aan een drama toen ze onderweg waren naar familie. De moeder reed over de Kernielerweg in Borgloon toen een zware tak zich door de voorruit van haar auto boorde. De tak kwam pal in het midden van de wagen terecht en miste op een haar na de vrouw, maar ook haar zoontje dat op een kinderzitje zat vooraan in de auto. “Het gebeurde in een fractie van een seconde”, vertelt de vrouw. “Ik hoorde een slag en toen stak die tak in de auto. Die kwam pal op de versnellingspook terecht.” Meteen stopten andere bestuurders om hulp te bieden.

In Borgloon ontsnapten een vrouw en haar zesjarig zoontje aan een drama toen een zware tak zich door de voorruit boorde. — © Tom Palmaers

In Zolder raakte wel een persoon gewond. Een omgewaaide boom viel op een rijdende auto op de Meylandtlaan. De ruiten van de auto sneuvelden en de automobiliste raakte gewond in het gezicht. Ook hier snelden andere bestuurders te hulp. “We hebben met verschillende personen meerdere keren naar de hulpdiensten gebeld, maar die konden we niet bereiken”, zegt Sofie Moons. “We zijn met een aantal mensen dan maar zelf takken beginnen weghalen, zodat de mensen toch konden doorrijden.” Sofie zag de boom naar beneden vallen. “We zijn bruusk gestopt, net op tijd. Maar de dame in de BMW net voor ons had jammer genoeg wel prijs.”

Op de Verbindingslaan in Diepenbeek gebeurde iets gelijkaardigs. De zaakvoerder van een elektriciteitsbedrijf was met zijn bestelwagen onderweg toen een boom op de voorruit viel. De schade aan het voertuig was groot, maar de man kwam met de schrik vrij.

Op de Verbindingslaan in Diepenbeek ontsnapte de bestuurder van dit busje aan een ramp. Hij kwam met de schrik vrij. — © Tom Palmaers

Stadhuis van Genk

De menselijke tol mag dan meevallen, de schade die Eunice aanrichtte valt nauwelijks te overzien. Zo blies de wind het overdekte deel van het binnenplein van het stadhuis in Genk in de vernieling. Dertig vierkante meter metselwerk kwam naar beneden. De stenen vielen op de onderliggende luifel van het binnenplein. Die is deels ingestort. Om veiligheidsredenen is de zone afgebakend met nadarhekken. De kans zit er immers in dat nog meer brokstukken naar beneden zouden vallen. Het gaat om het gedeelte waar voorheen de trouwers doorheen werden geleid tot in het stadhuis. “Gelukkig vielen er geen gewonden”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

In Genk sneuvelde het overdekte gedeelte van het binnenplein van het stadhuis. — © Chris Nelis

Opluchting ook in Lanaken. Directeur Krisja Jans zag hoe het dak van een van de schoolgebouwen van het Pyxiscollege op straat belandde. “Gelukkig was toen niemand meer in het gebouw aanwezig”, zegt Jans.

In Lanaken waaide het dak van het Pyxiscollege weg. — © Eddy Vandoren

In de hele provincie vielen gelijkaardige verhalen op te tekenen. Van een weggevlogen gevel van een tennishal in Tessenderlo en compleet vernielde padelterreinen in Hasselt tot weggewaaide daken van appartementen in Sint-Truiden of een huis in Kaulille. Na deze storm zal het aangiften van schadegevallen regenen

In de Capucienessenstraat in Sint-Truiden werd het dak van een appartementsgebouw losgerukt. — © Jozef Croughs

Bij het kasteel van Heers blies de wind het nooddak van de tiendenschuur los. — © Frank Missotten