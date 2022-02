Studio 100 vecht toekenning van radiolicentie aan concurrent Nostalgie aan

Studio 100 probeert zich weer in de race te wringen om alsnog een radiolicentie te bemachtigen. Volgens het entertainmentbedrijf voldoet concurrent Nostalgie niet aan de erkenningsvoorwaarden voor een nationale frequentie. Dat schrijft De tijd zaterdag.

In een aangetekende brief die Studio 100 deze week naar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verstuurde, vraagt het bedrijf rond de ondernemers Hans Bourlon en Gert Verhulst de intrekking van de erkenning van Nostalgie. Volgens Studio 100 had de Mediahuis-zender nooit beoordeeld mogen worden, omdat het dossier vloekt met de erkenningsvoorwaarden van het Mediadecreet.

Specifiek focust de analyse van Studio 100 op artikel 138. Dat stelt als erkenningsvoorwaarde dat een landelijke zender “minstens vier journaals per dag moet uitzenden die worden verzorgd door een eigen redactie die hoofdzakelijk bestaat uit erkende beroepsjournalisten”. Volgens Studio 100 valt wat in het verslag van de vakjury te lezen staat niet te rijmen met die voorwaarde.

Intrekken

Het mediabedrijf vraagt Dalle formeel om binnen 60 dagen de erkenning van Nostalgie in te trekken en aan hem toe te wijzen. Daarbij merkt Studio 100 fijntjes op dat het snel een antwoord verwacht, “omdat de termijnen voor een beroep bij de Raad van State lopen”.

Tom Demeyer, de woordvoerder van Dalle, laat weten dat de minister juridisch advies ingewonnen heeft bij zowel het advocatenkantoor Stibbe als bij Deloitte Legal. “Die juridische adviezen zijn glashelder: Nostalgie mocht erkend worden. Het staat eender wie vrij om niet akkoord te gaan met die conclusie en daar ook naar te handelen. Daarvoor bestaat de Raad van State.”