Tweede strafonderzoek tegen 3M: parket opent ook opsporingsonderzoek voor verzwijgen sodalek

Het opsporingsonderzoek is in handen van het parket en niet van een onderzoeksrechter. Het is gebaseerd op een pv dat de Vlaamse milieu-inspectie vorig jaar opstelde. Het gaat over een lek in een leiding met de schadelijke stof natriumhydroxide, ook bijtende soda genoemd. Het lek, dat zich in februari vorig jaar voordeed bij 3M in Zwijndrecht, was onvrijwillig - door het dooiweer - maar veroorzaakte een bodemverontreiniging. In juni onthulde Gazet van Antwerpen dat 43 kubieke meter (zo’n 43.000 liter) natriumhydroxide was vrijgekomen in de bodem.

Het opgestarte strafonderzoek gaat volgens De Tijd echter niet over de verontreiniging, wel over het verzwijgen van het lek. 3M zou het incident wel hebben gemeld aan de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, maar niet aan de Omgevingsinspectie. Op die manier zou de Amerikaanse chemiereus de milieuvoorwaarden in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II) niet hebben gerespecteerd.