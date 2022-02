Ambiance zonder mondmaskers in dancing Mac Queen in Borgloon. — © Karel Hemerijckx

Hasselt/Borgloon

Code geel op de coronabaromater stond tijdens de Nacht van de Vrijheid synoniem voor ‘alle remmen los’. De opluchting viel overal van de gezichten af te lezen: “Eindelijk kunnen we weer feesten. Dit is het afscheidsfeest voor corona. Nooit willen we nog zo’n verbod meemaken.”