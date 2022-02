Biden “overtuigd” dat Poetin beslist heeft om Oekraïne binnen te vallen

LIVE. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne: komt er een Russische inval en een oorlog?

Een Russische aanval kan volgens Biden “in de komende dagen” plaatsvinden. Hij beschuldigt Rusland er ook van om “een valse rechtvaardiging” te creëren voor een oorlog tegen Oekraïne.

De Amerikaanse president benadrukt evenwel dat het nog niet te laat is om tot een diplomatieke oplossing te komen.

Reuters meldt ook dat er vrijdagavond twee explosies waargenomen werden in en rond de stad Luhansk, de regio is in handen van separatisten. De eerste explosie was gericht op een gasleiding. Er werden nog geen slachtoffers gemeld.