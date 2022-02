De kogel is door de kerk: ook Emma Meesseman trekt naar Chicago Sky

De kogel is door de kerk! Emma Meesseman verlaat na zeven seizoenen (2013-2020) Washington Mystics en trekt naar WNBA-kampioen Chicago Sky. In de ‘Windy City’ krijgt ze niemand minder dan Ann Wauters als assistent-coach. Voor beide boegbeelden van het Belgische vrouwenbasketbal wordt Chicago Sky dus een nieuwe en vooral attractieve uitdaging. Ook collega-Belgian Cat Julie Allemand (ex-Indiana Fever) komt vanaf 6 mei voor Chicago Sky uit.

“We gaan vol voor Emma Meesseman. Zij is unrestricted free agent en willen ze graag bij onze ploeg hebben,” zei Ann Wauters. De nieuwe assistent-coach mag haar landgenote en ex-ploegmaat bij de Belgian Cats in mei dus verwelkomen voor een nieuwe campagne in de WNBA. Emma Meesseman debuteerde in 2013 bij Washington Mystics in de WNBA. In 2019 won ze met de club uit de hoofdstad de WNBA-titel en werd ze uitgeroepen tot MVP van de finale. Omdat er weinig ruimte richting een loonsverhoging (vanwege de ‘salary cap’) was bij Washington Mystics, ging Emma Meesseman enerzijds op zoek naar een nieuwe sportieve en anderzijds financiële uitdaging. Bij Chicago Sky zou ze komend seizoen een kleine 200.000 dollar opstrijken.

Naast WNBA-vedette Candace Parker, die in 2016 kampioen speelde met Los Angeles Lakers Sparks en Ann Wauters in het team, zijn er nog mensen die ze goed kent. Coach James Wade van Chicago Sky was haar assistent in 2017-2018 bij Ekaterinburg. Courtney Vandersloot en Allie Quigley spelen ook bij Chicago Sky en zijn momenteel ploegmaats van Meesseman bij de Russische topclub. Veel bekende namen dus voor de West-Vlaamse, en dat zal uiteraard ook mee gespeeld hebben in haar beslissing om het vertrouwde nest in Washington te verlaten.

Barack Obama

De bekendste fan van Chicago Sky is niemand minder dan ex-president Barack Obama. Obama, geboren getogen in Chicago, is een notoir fan van de Chicago Bulls en zag vele matchen van Michael Jordan die Chicago in de jaren negentig zes titels schonk. De hele familie-Obama draagt ook het vrouwenteam Chicago Sky een warm hart toe en zal ongetwijfeld wel nog eens een bezoekje brengen aan de AllState Arena.

Met Julie Allemand is er trouwens nog een derde Belgische in de WNBA actief. De 25-jarige Allemand, die in 2020 in de WNBA bij Indiana Fever speelde, kwam vorig jaar omwille van het EK en de Olympische Spelen net als Meesseman niet in actie in de WNBA.

De WNBA gaat op 6 mei van start en Chicago Sky opent tegen Los Angeles Sparks. Ann Wauters werd in 2016 kampioen met de club uit LA.