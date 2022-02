Nieuwe finale voor Mertens: “Enkelspel was niet geweldig, maar dubbelfinale is altijd leuk”

“We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen”, blikt Mertens terug op haar halve finale in het dubbelspel. “In de tweede set misten we wat kansen, maar op het einde hebben we ons herpakt. Mijn enkelspel was niet geweldig, maar vermits ik ook in het dubbelspel was ingeschreven, wilde ik er nog het beste van maken. Een finale spelen is altijd leuk. Ik heb beter geserveerd en goed aan mijn returns gewerkt, en dat kan alleen maar van pas komen in mijn volgende enkelwedstrijden.”

In de finale treffen Mertens en Kudermetova zaterdag de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko. Opvallend: net tevoren nemen Kudermetova en Ostapenko het al tegen mekaar op in de enkelfinale. “Ostapenko ken ik. Met haar is het vaak alles of niets”, zegt Mertens. “Ze slaat heel hard en tot nu toe zijn al haar ballen binnen gevallen. Het is een uitstekende enkelspeelster en ze speelt met een echte dubbelspecialiste als partner, dus we gaan zien wat dat geeft.”