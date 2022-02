Amerikanen die een luxewagen hadden besteld, moeten mogelijk nog even geduld hebben. Het vrachtschip dat de auto’s vervoerde vanuit Duitsland, is momenteel stuurloos nadat een brand was uitgebroken op het autodek van het schip. De Portugese luchtmacht redde de bemanning, maar of de peperdure wagens nog te redden zijn, is minder zeker.

(sf)