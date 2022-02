Vertragingen op Brussels Airport omdat bagage niet kan gelost worden

Op de luchthaven Brussels Airport hebben verscheidene vluchten vertraging opgelopen door het stormweer. Dat bevestigt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli. Vrijdagavond zijn er vooral problemen met de bagage die niet kan geladen of gelost worden.

“Ten gevolge van deze uitzonderlijke situatie is deze avond de bagageafhandeling vertraagd. Wij adviseren u om niet op uw bagage te wachten, maar bij thuiskomst online contact op te nemen met Lost & Found. Wij willen ons verontschuldigen voor dit ongemak”, zo staat er sinds vrijdagavond op de website van Brussels Airport.

Heel wat vluchten zijn vertraagd.

“Bij hevige windstoten wordt de grondafhandeling tijdelijk stilgelegd. Dat is de procedure. Dat zorgt uiteraard voor vertragingen”, klinkt het.

Op het opstijgen en landen van vliegtuigen zelf heeft de storm bij ons geen impact gehad.

Door de hevige rukwinden kwamen wel enkele panelen los van het dak van de luchthaventerminal A. “Om de veiligheid te garanderen is een perimeter op het tarmac afgezet”, aldus de woordvoerster. En ook in het luchthavengebouw zelf is een veiligheidszone ingesteld.

Zaterdag zou het luchtverkeer weer normaal moeten verlopen.