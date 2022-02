“Wind wakkert weer aan, sterkste windveld tussen 20 en 23 uur”

Namiddag kan er lokaal even een lokale bui opduiken maar op vele plaatsen blijft het tot kort vóór zonsondergang droog. Daarna zal het vanuit het westen gaan regenen. De wind komt vanavond weer steviger opsteken.

De wind waait meestal aan gemiddeld 4 à 5 Beaufort met windvlagen tussen 40 en 50 km/u. ‘s Avonds gaat het echter harder waaien met rukwinden die pieken tussen 70 en 80 km/u kunnen bereiken. Het sterkste windveld wordt tussen 20 en 23 uur boven Limburg verwacht.

De temperatuur vertoeft op een min of meer normaal niveau met maxima rond 7 à 8°C. In de nacht naar zondag wordt het langzaam wat rustiger. Tijdelijk, want op zondag zal de wind alweer gaan aanspannen.

Na middernacht blijft het lange tijd droog, tegen de vroege ochtend zou er regionaal weer wat regen kunnen vallen.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.