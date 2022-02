Stadhuis Genk in de vernieling gewaaid door storm Eunice

Het overdekte gedeelte van het binnenplein van het stadhuis in Genk is volledig de vernieling in gewaaid.

Rond kwart na zes vanavond is 30 m² metselwerk boven aan de dakrand aan het binnenplein van het stadhuis naar beneden gekomen. De stenen, die vermoedelijk loskwamen door de rukwinden van de storm Eunice, vielen vervolgens op de onderliggende luifel van het binnenplein. De luifel is deels ingestort en over dezelfde oppervlakte zwaar beschadigd.

Om veiligheidsredenen is de zone afgebakend met nadarhekken. De kans zit er immers in dat nog meer brokstukken naar beneden zouden vallen. Het gaat om het gedeelte waar voorheen de huwelijken werden doorheen geleid tot in het stadhuis.

© Chris Nelis

“Gelukkig zijn er geen gewonden.” vertelt burgemeester Wim Dries. “Die ingang van het stadhuis was op dat moment ook al afgesloten.” De schade heeft geen verdere impact op de werking van het stadhuis. Het balieplein blijft via de hoofdingang ter hoogte van het Stadsplein toegankelijk.

De komende dagen wordt de schade verder opgemeten en opgeruimd. Er wordt in overleg met de verzekeraar gekeken wat de verdere gevolgen zijn. Daarnaast wordt er een onderzoek gestart om de oorzaak na te gaan en of er nog risicovolle plaatsen zijn.

Chris Nelis