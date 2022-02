John van den Brom blikt terug op ontslag: “De spelers van Genk waren niet klaar met mij”

Zijn ontslag bij KRC Genk begin december zette John van den Brom (55) flink aan het denken. Na de teleurstellende afloop van zijn tweede avontuur in België en alle emoties die daar bij kwamen kijken stelde hij zichzelf de vraag: ‘Wil ik dit nog wel?’ Op vakantie in Florida kwam het inzicht, dat hij zich nog veel te zeer trainer voelt om nu een andere weg in te slaan. “Daar is het knopje weer omgegaan, zodat ik het liefst vandaag alweer aan de slag wil.”