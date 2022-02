1.600 oproepen voor stormschade: Limburgse brandweerkorpsen vragen geduld

De Limburgse brandweerkorpsen telden vrijdagavond al 1.600 oproepen voor stormschade en er blijven meldingen bijkomen. Honderden oproepen konden nog niet afgewerkt worden. De brandweerzones vragen daarom geduld: “We handelen eerst de gevaarlijke situaties af. We doen dat met man en macht. Gelieve rekening te houden met het feit dat we voorrang geven aan de meest dringende zaken. Denk maar aan bomen die wegen versperren en hierdoor een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Iedereen komt aan de beurt, maar we zullen noodgedwongen een deel van de interventies pas bij daglicht weer kunnen aanpakken.” ppn