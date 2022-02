Zaalvoetbalclub Borgloon besliste zelf om niet te spelen door storm: “Speler kreeg ongeval”

“Omdat de bond naliet de match uit te stellen, hebben we zelf de beslissing genomen om de verre verplaatsing niet te maken”, vertelde voorzitter Johhny Cenens. “Onze speler Dylan Lambrecht kreeg een ongeval en we willen geen verder risico lopen.” Later op de avond liet de KBVB de club weten dat het de match toch mocht uitstellen “ingevolge plotse verslechtering van de weeromstandigheden” (artikel F7.60 en F7.61) en dat ze deze moeten inhalen voor 2 maart. Het PC Limburg ging wel over tot collectieve afgelasting. Zo gingen de wedstrijden in de Beker van Limburg niet door. (jotr)

FULL Hasselt: International Kenneth Vanderheyden komt komend seizoen de rangen versterken. De 23-jarige linkspoot komt over van Borgloon, waar hij ook kapitein is. (jotr)