KU Leuven houdt optie van onafhankelijk, extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag open

De academische wereld in Vlaanderen kwam vorige week onder de aandacht na een aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten. Ook getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag aan de KU Leuven kwamen in de pers terecht.

Uit cijfers van de universiteit zelf blijkt dat meldingen over grensoverschrijdend gedrag gevoelig gestegen zijn. Zo’n tien jaar geleden ging het om enkele tientallen gevallen, in 2020 werden zowat 500 meldingen geregistreerd. De invoering van het centraal meldpunt in 2017 “heeft een kentering meegebracht”, stelt de rector. In het beginjaar werden zowat twintig meldingen geregistreerd, in 2020 ging het om 140 meldingen. De meldingen gaan over allerhande psychosociale risico’s en klachten, zoals bijvoorbeeld persoonlijke problemen zoals ongelukkig of uitgeput zijn, over pesterijen en vormen van verbale agressie, tot ongewenst seksueel gedrag.

De voorbije week werd in de media geopperd om een extern, onafhankelijk meldpunt, dat buiten de universiteiten staat, op te richten. Sels zegt dat hij hier twijfels bij heeft. “Het brengt een melder verder weg van de universiteit, die uiteindelijk toch zelf het heft in handen zal moeten nemen.”

Echter, de rector heeft geen fundamentele bezwaren als er overtuigende argumenten ‘pro’ zijn. “Ik ga graag in overleg met de andere universiteiten en de bevoegde ministers om te bekijken hoe een extern meldpunt zo vormgegeven kan worden dat het de sterktes van een vertrouwensnetwerk optimaal aanvult.”

Sels wil zich evenwel niet verschuilen achter dit pleidooi voor een extern meldpunt. “Want ook als dat er komt, ontslaat ons dat niet van onze plicht om binnen de universiteit nog beter te worden in een verantwoordelijkheid waarin we duidelijk groeien.”