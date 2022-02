Tim Merlier afgetroefd door sterke Fabio Jakobsen in Algarve: “Er komt voorlopig niemand langs, maar ik kwam nu toch al in de buurt”

Tweede en laatste kans voor de sprinters vrijdag in Portugal. In een lange etappe van 211 kilometer kozen zeven renners voor de vroege vlucht: Txomin Juaristi, Rafael Lourenço, Rafael Silva, Afonso Eulálio, Afonso Silva, Nicolas Sáenz en Samuel Caldeira reden een dagje voorop.

Op dik 20 kilometer van de finish werd de kopgroep gegrepen, waarna een nieuw trio het nog eens probeerde. Het drietal was een vogel voor de kat, de treintjes in het peloton kregen stilaan vorm en we gingen sprinten.

De finish liep rechttoe rechtaan, spek naar de bek van de sprinttrein van Quick-Step Alpha Vinyl. Niet alles liep perfect, maar Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen en Bert Van Lerberghe zetten hun sprinter andermaal goed af. Jakobsen kwam al redelijk snel aan de leiding en gaf de zege niet meer uit handen. Sterke sprint!

Tim Merlier: “Draait om winnen”

Tijdens de eerste etappe sprintte Tim Merlier niet mee en werd hij vijftiende, vrijdag deed de sprinter van Alpecin-Fenix wel mee en werd hij meteen tweede. “Een tweede plaats is beter, maar het draait om winnen”, vertelde Merlier na afloop van de koers. “De ontgoocheling is er toch wel. Ik ben blij dat ik gepositioneerd raakte dankzij de ploeg, maar ik ben gebotst op een sterke Jakobsen.”

“Het was heel hectisch, de laatste twintig kilometer in dalende lijn”, ging Merlier verder. “Op 2,5 kilometer van de streep dacht ik: ‘het is weer om zeep’, maar uiteindelijk brengt Tobias Foss mij in de laatste kilometer nog naar voren zoals ik gevraagd had. Chapeau daarvoor. Automatisch kwam ik in het wiel van Jakobsen uit. Dat was niet expres, maar goed. Ook in de laatste meters was het nog hectisch. Bryan Coquard verloor zijn snelheid en daardoor kreeg ik een klein duwtje. Maar dat doet natuurlijk niets af van de prestatie van Jakobsen. Diep vanbinnen geloofde ik wel dat ik kon winnen, maar er komt voorlopig niemand langs Jakobsen. En ik kwam nu toch al in de buurt.”

Het scheelde nochtans niet veel of Merlier had gewoon niet gesprint. De 29-jarige Oost-Vlaming kwam in het begin van de etappe ten val. “Ik heb lang getwijfeld of ik wel zou meedoen. Het was een domme valpartij, al na tien kilometer of zoiets. Een renner viel voor mij en ik kon geen kant meer op. Dan heb ik lang op een reservefiets gereden en pas op 90 kilometer van de finish beslist dat we gingen rijden omdat er niemand anders wilde rijden. Behalve Quick-Step was er heel weinig medewerking.”