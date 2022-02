Ineos-talent Magnus Sheffield (19) verrast en wint derde etappe Ruta del Sol, Stan Dewulf knap derde

Magnus Sheffield heeft de derde etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 19-jarige Amerikaan van Ineos Grenadiers reed in de slotfase weg en bleef de ruime kopgroep voor. Simon Clarke sprintte naar de tweede plaats, onze landgenoot Stan Dewulf werd knap derde.

Er liggen in de Ruta del Sol bitter weinig kansen voor de snelle mannen. Als het eens tot een sprint kwam moest het in de rit van vrijdag gebeuren, maar de koers verliep vrij hectisch. Nadat de vroege vlucht gegrepen werd vormde zich vooraan in koers een groep van zo’n dertig renners, met daarin onder meer leider Alessandro Covi.

Op een dikke drie kilometer van de finish gingen een aantal renners in de ruime kopgroep tegen de vlakte. Onder meer Jhonatan Narváez, die zowat de snelste van het pak moest geweest zijn, lag erbij. Ploegmaat Magnus Sheffield rook zijn kans om er in het slot nog vanonder te muizen en bleef de aanstormende groep renners nipt voor.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onze landgenoot Stan Dewulf werd knap derde, Mauri Vansevenant vijfde en Dries Devenyns tiende. De Italiaan Alessandro Covi, die donderdag de rit en de leiderstrui veroverde, blijft leider.

Uitslag:

1. Magnus Sheffield 153 km in 3:54’37”

2. Simon Clarke + 3”

3. Stan Dewulf

4. Ben Turner

5. Mauri Vansevenant

6. Wout Poels

7. Alessandro Covi

8. Simon Yates

9. Miguel Angel Lopez

10. Dries Devenyns