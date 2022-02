Belgische voetbalbond voert officieel onderzoek naar matchfixing Anderlecht-Genk

De voetbalbond heeft een onderzoekscoördinator aangesteld om mogelijke matchfixing in de play-offs van het seizoen 2013-2014 te onderzoeken. De maatregel komt er nadat gewezen Standard-voorzitter Roland Duchâtelet een strafklacht had ingediend tegen onder meer Anderlecht en Genk. De zakenman zegt over harde aanwijzingen te beschikken dat sommige spelers van Genk de wedstrijd op Anderlecht (4-0) met opzet verloren hadden in ruil voor horloges.