Voor het eerst in tweeënhalf jaar heeft OH Leuven nog eens negen op negen geboekt. Die reeks proberen Marc Brys en co. zondag nog wat verder te zetten op bezoek bij STVV. “Maar alle weken winnen kan je niet blijven volhouden”, weet de OHL-trainer. En dus zijn ze in Leuven nog altijd voorzichtig als het gaat over ambities en eventuele play-offs.