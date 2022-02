Dak van school in Lanaken waait weg: “Gelukkig was niemand aanwezig”

“Dat gebeurde omstreeks 17.30 uur” volgens directeur Krisja Jans. “Gelukkig was er niemand meer in het gebouw aanwezig. Uit voorzorg hebben we trouwens de leerlingen reeds vanmiddag naar huis laten aan, we wilden ze niet met hun fietsen door de stormwind naar huis sturen.” Directeur Veiligheid Dieter Hermans: “Drie kwart van het platte dak van de vleugel langs de Onderwijsstraat is weggeblazen. De roofing, de isolatie, het frame… alles ligt op de weg. We hebben de verzekering verwittigd. De schade is op dit ogenblik niet te overzien.” De politie heeft de Onderwijsstraat afgesloten voor alle verkeer en houdt nieuwsgierigen op afstand. De brandweer Oost-Limburg is ter plaatse om zo mogelijk de bovenste lokalen van het 60 meter lange gebo.