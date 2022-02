Live steekt 11 keer de duim omhoog

Samen vieren, samen zingen, samen lachen, samen organiseren, samen anderen plezieren, samen elkaar in de armen nemen.... Dat mocht en kon in de voorbije maanden niet. Een bijzondere duim krijgen de vele prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen die hun regeerperiode met 1 seizoen hebben willen verlengen. Sommigen hebben helaas niet in hun stoet kunnen uittrekken. Hopelijk kunnen ze toch nog op één of andere manier op hun prinsenwagen staan. De Liveke-verenigingen steken ook hun duim omhoog voor alle andere Limburgse carnavalsverenigingen die bij de collega’s van FEN of nog andere organisaties aangesloten zijn. Tevens duimen ze dat àlle Limburgse verenigingen financieel het hoofd boven water kunnen houden nu diverse activiteiten om de kas te spijzen niet kunnen georganiseerd worden. Liveke roept dan ook álle Limburgse carnavalisten op om op Vastelaovend zo véél mogelijk Vastelaovesgevoel onder de mensen te brengen en dit op eender welke veroorloofde wijze. Versier uw gevel met vlaggen, trek uw kostuum aan, zet carnavalsmuziek op, post zo véél mogelijk foto’s, boodschappen, filmpjes op de sociale media. Blijf in het seizoen 2021-2022 nadenken over wat er wèl kan in plaats van over wat er niet kan. Daarvoor wil Liveke absoluut 11 keer de duim omhoog steken. Het dagelijks bestuur van Liveke wenst iedereen “eine zalige en vuural gezónde Vastelaovend” toe.