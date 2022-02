Neos ontvangt Mark Van den Wijngaert met lezing over het koningshuis en de politiek

Het bestuur van Neos Hamont-Achel was fier dat ze Mark Van den Wijngaert mochten ontvangen voor een boeiende en leerrijke causerie. Deze eminente spreker is de kenner bij uitstek van het Belgisch koningshuis wat betreft de verhouding met de Belgische politiek. De spreker nam de aanwezigen mee naar de periode van 1830 waarin de grondwet geschreven werd die een soort spanning creëerde tussen de monarchie en de regering die het volk vertegenwoordigd. Op een serene manier overliep hij de houding van de verschillende koningen ten opzichte van de politiek. Door de grondwet staat de koning wel aan het hoofd van de uitvoerende macht maar zijn het de ministers die bepalen welke weg ons land op politiek vlak zal inslaan. Op een overzichtelijke en begrijpbare manier gaf de spreker een overzicht hoe de verschillende vorsten getracht hebben de politiek te beïnvloeden en dit met wisselend succes. Alle koningen van Leopold I tot en met Filip passeerden de revue. Tijdens zijn referaat was het muisstil in de zaal wat getuigt van de grote interesse van het talrijk opgekomen publiek. De namiddag werd afgesloten met enkele gerichte vragen waar de spreker graag op inging.De volgende Neos-activiteit is een bijzondere feestvergadering op woensdag 23 maart ter vervanging van de traditionele nieuwjaarsreceptie.