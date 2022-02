Boom valt op rijdende auto in Zolder: automobiliste gewond

Een omgewaaide boom viel vrijdagnamiddag op een rijdende auto op de Meylandtlaan in Zolder. De ruiten van de auto sneuvelden en de automobiliste raakte gewond in het aangezicht. De boom versperde de volledige rijweg.

Aankomende autobestuurders stapten uit hun wagens om de takken en stukken boom te verplaatsen naar de kant van de weg. Een tuinaannemer die toevallig voorbij kwam stelde zelfs voor om de boom in stukken te zagen. “We hebben met verschillende personen meerdere keren naar de hulpdiensten gebeld, maar die konden we niet bereiken”, zegt Sofie Moons. “We zijn met een aantal mensen dan maar begonnen met het weghalen van de takken aan één kant van de straat zodat de mensen toch konden doorrijden.”

Sofie was getuige van hoe de boom op de auto viel. We zijn bruusk gestopt maar de dame in de BMW net voor ons had jammer genoeg wel prijs.“

Het incident zorgde voor veel verkeershinder. De brandweer geraakte later nog ter plekke en hielp met het weghalen van de boom.