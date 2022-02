Vrouw opgepakt nadat ze gezichtje van kleuter met bleekwater zou gewassen hebben

In Brussel is een vrouw opgepakt omdat ze het gezicht van haar vier jaar oude kleuter zou gewassen hebben met bleekwater. Het Brusselse parket bevestigt dat de vrouw werd opgepakt.

Het Saint-Luc-ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe verwittigde dinsdag de politie nadat het kind daar met ernstige verwondingen in het aangezicht werd opgenomen. De moeder werd daarop opgepakt en is donderdag door een onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor foltering van een minderjarige en mensonwaardige behandeling.

Ze zou het gezichtje met bleekwater hebben gewassen. Het kind heeft brandwonden opgelopen.