Twee mensen kritiek, één dode: zeventiger sterft na nadat hij in het water belandt

Storm Eunice heeft een eerste dodelijke slachtoffer gemaakt. Een man belandde in Ieper in het water en stierf. Twee andere mensen zijn kritiek: het gaat om een man die zonnepanelen op het hoofd kreeg en een 18-jarige jogger.

In de loop van de namiddag werden de hulpdiensten opgeroepen naar de jachthaven van Ieper. Een Engelsman van 79 jaar die er op een boot woont, was er in het water beland, vermoedelijk door de hevige wind. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man werd gereanimeerd op de boot en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

In Menen is een 18-jarige jogger in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De persoon was aan het joggen, samen met zijn moeder, toen een zijtak van een boom door de felle wind afbrak. Die tak viel boven op de tiener.

In de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem is een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg.

Het incident gebeurde aan een woning in de Poortakkerstraat in Sint-Denijs-Westrem. Door de storm werden zonnepanelen weggeblazen, en de man kreeg een paneel op het hoofd. Hij werd bewusteloos aangetroffen en de hulpdiensten kwamen ter plaatse voor reanimatie. De man werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, zegt de Gentse lokale politie.

De brandweerzone Centrum is ter plaatse om andere zonnepanelen op het dak vast te maken. De brandweer rukt volop uit voor stormschade. Nog in Sint-Denijs-Westrem was er hinder op de E40 door een boom op de rijbaan.

