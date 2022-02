Riemst

De gemeente Riemst neemt de ‘Wereldvredesvlam’, het monument bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven, over van de vzw Wereldvredesvlam Riemst. Het monument is het geesteskind van Jef Spee en Nicole Vanherle uit Val-Meer. Met pijn in het hart geven ze hun levenswerk af omdat het een te zware last is geworden.