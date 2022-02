Politie vraagt wie deze man met geheugenverlies kent

De federale politie is op zoek naar de identiteit van deze onbekende man die zich spontaan heeft aangemeld bij de politie. Hij spreekt Frans maar kent zijn eigen naam of woonplaats niet meer.

Gisteren, donderdag, rond 15.40 u. in de namiddag meldde de man zich aan bij de Brusselse politie. Hij lijdt aan geheugenverlies en kent zijn eigen naam of woonplaats niet meer, klinkt het. Vandaar dat de politie nu een oproep doet naar familie of vrienden van de onbekende man.

Hij is tussen 40 en 50 jaar oud, spreekt Frans en is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft geen tanden meer.

De onbekende man heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Hij droeg een donkergrijze broek, een shirt van de Rode Duivels, een zwarte vest van het merk IZAC met matte stof op de mouwen en CROCS-schoenen.

“Hij stond niet als vermist opgegeven”, zegt de politie.

Herken je deze persoon, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.