Drie onderzoekers zitten vast in Oostenrijkse grot nadat water onverwacht snel steeg

Drie wetenschappelijke onderzoekers zitten vast in de grot van Lamprechtshöhle in Oostenrijk. Het smeltwater in de grot steeg onverwacht snel zodat de uitgang versperd geraakte.

Het grottenstelsel van Lamprechtshöhle ligt in Sankt Martin bei Lofer in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg, in het noorden van Oostenrijk, niet ver van de Duitse grens. Het is een grottenstelsel van 60 kilometer lang en geldt als één van de diepste op aarde.

Toen de wetenschappers op expeditie waren om stenen te verzamelen, werden ze vrijdag plots verrast door het onverwacht snel stijgende smeltwater. Daardoor is de weg naar de uitgang geblokkeerd.

De reddingswerkers zijn echter optimistisch dat het goed zal aflopen. “Het zijn drie goed uitgeruste professionals die weten wat ze moeten doen in zo’n situatie”, zegt Monika Feichtner, de chef van het reddingsteam. Er zijn volgens haar zelfs veiligheidsnissen waar ze kunnen schuilen en er zijn noodrantsoenen beschikbaar in de grotten.

Er worden de komende dagen koude temperaturen verwacht, waardoor het water wellicht snel kan wegtrekken. Volgens een lokale speleoloog is het uitgesloten dat de wetenschappers al zwemmend de uitgang kunnen bereiken.