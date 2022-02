Panelen van dak Ghelamco Arena waaien naar beneden: wedstrijd vanavond is afgelast

Vrijdagochtend werd nog verzekerd dat het dak van het Gentse voetbalstadion de stormwind aan zou kunnen, maar dat was duidelijk buiten de sterke rukwinden gerekend. Metersgrote panelen zijn naar beneden gewaaid en kwamen terecht op auto’s die naast het stadion geparkeerd staan.

Er zijn geen meldingen van gewonden, maar de wedstrijd tegen Seraing die gepland was in de Ghelamco Arena vanavond is afgelast. Dat is vernomen bij de club.

Het is niet de eerste keer dat het dak van de Ghelamco Arena loskomt: ook bij een vorige storm, Ciara in 2020, kwamen al panelen beneden op de grond terecht.

