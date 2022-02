Chaos in Gent-Sint-Pieters, Infrabel biedt verontschuldigingen aan

Het treinverkeer in ons land ligt tussen 14 uur en 18 uur gedeeltelijk stil, omwille van het stormweer. Dat kondigden de NMBS en Infrabel vanmorgen aan. In West-Vlaanderen ligt het treinverkeer volledig stil. In Oost-Vlaanderen geldt dat voor negentig procent van de lijnen. Ook de grote lijnen rond Antwerpen zullen stilliggen. Er rijden tijdelijk geen treinen meer naar Lier, Mechelen en de Noorderkempen. Ook tussen Mechelen en Brussel is er geen verkeer, wel tussen Mechelen en Leuven.

‘Wij raden aan voor 12 uur of na 18 uur naar huis terug te keren en uw reizen deze namiddag zo veel mogelijk te beperken’, luidde de boodschap van de NMBS, vanmorgen om 11 uur, op een moment waarop veel pendelaars al met de trein naar hun werk waren vertrokken. De beslissing, die onder de bevoegdheid van infrastructuurbeheerder Infrabel valt, krijgt op sociale media veel kritiek te verduren.

‘Mooi eigen klanten in ‘t zak gezet’, schrijft Ruben De Sterck onder de aankondiging door de NMBS. ‘‘s morgens nog kunnen vertrekken naar het werk, maar niet meer terug thuis geraken.’ De Sterck heeft het over ‘incompetentie troef’.

Veel reizigers wijzen erop dat de Nederlandse Spoorwegen gisteren al lieten weten dat ze het treinverkeer tijdelijk stil zouden leggen.

‘Ongelooflijke blunder’

Ook uit politieke hoek komt kritiek. ‘Blijkbaar is het in dit land moeilijk om te anticiperen op dingen waarvan je weet dat ze komen’, zegt Kamerlid Björn Anseeuw (N-VA). ‘Dit had men perfect kunnen voorkomen.’ Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke noemt de ‘laattijdige en gebrekkige communicatie over een storm waarvan sinds gisteren al geweten is dat het de zwaarste is in 30 jaar’ een ‘ongelooflijke blunder’. ‘De treinreizigers verdienen beter dan dit amateurisme.’ Vandenbroucke zegt dat hij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in het parlement zal bevragen.

Het kabinet van Gilkinet laat alvast weten dat ook hij niet opgezet is met de laattijdige beslissing. De minister noemt die ‘onacceptabel’ en heeft ceo van Infrabel Benoit Gilson daarover al op de vingers getikt. Er komt ook al zeker een evaluatievergadering over de ingreep, laat het kabinet weten.

Infrabel verontschuldigt zich

Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, zegt dat het spoorbedrijf ‘de situatie al een paar dagen op de voet volgt’. ‘Op basis van de informatie die donderdagavond beschikbaar was, stelden we een beslissing om het netwerk te sluiten, uit. De hoop was om het geplande trein verkeer geheel of gedeeltelijk te kunnen behouden. Wij proberen altijd om het treinverkeer maximaal te garanderen. In Nederland wordt dat sneller onderbroken - dat zagen we al bij eerdere stormen. Dat is een andere cultuur.’

Vrijdagochtend bleek de hoop ijdel, waarna Infrabel op het laatste moment alsnog besliste een groot deel van het verkeer stil te leggen. ‘Deze late beslissing zette de spoorwegoperatoren onder druk en veroorzaakte mogelijk ook overlast voor de spoorwegklanten’, zei Petit in de loop van vrijdagnamiddag. ‘Infrabel verontschuldigt zich tegenover iedereen die door deze laattijdige beslissing getroffen werd.’

Later volgt nog een evaluatie van de beslissing, waar Infrabel ‘lessen uit wil trekken’.