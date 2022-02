Voorsmaakje van Roxy Music Fest met Lemmy

Deze docu over de stichter van Motörhead kon al op veel belangstelling rekenen. Nog meer films rond muziek krijg je op 13, 14 en 15 mei te zien want dan start Roxy Music Fest in Koersel, het eerste volwaardige muziekdocumentairefestival op Belgische bodem. Het festival, geboren uit de liefde voor muziek en film, is het geesteskind van MACCA en filmzaal The Roxy Theatre. Op het programma staan een fijne selectie van nieuwe en ‘classic’ internationale en nationale muziekdocu’s met daaromheen live concerten van bijpassende artiesten, dj’s, afterparties, Q&A’s met regisseurs en muzikanten en tal van andere activiteiten in de marge. Het gros van de voorstellingen vindt plaats in en rond cinema Roxy, maar RMF plant ook in- en outdoorspecials in Jeugdhuis Club 9, ontmoetingscentrum COR en zaal Onder Ons.