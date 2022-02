Alweer bingo voor Lotto Soudal: Caleb Ewan wint openingsetappe Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op zijn naam geschreven. De 27-jarige Australiër haalde het in de openingsetappe van de driedaagse rittenkoers in een sprint voor Anthony Turgis en Nacer Bouhanni. Voor Lotto Soudal is het al de vijfde overwinning in 2022.