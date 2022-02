Wat mogen we nog verwachten van storm Eunice? Dit zeggen de laatste voorspellingen

Eunice is in ons land officieel een storm en het is nog niet afgelopen. Ook de komende uren kunnen we nog serieuze windstoten verwachten. Die kunnen gepaard gaan met korte regenbuien, maar verbazend genoeg ook met wat zonneschijn. Dit zijn de laatste vooruitzichten volgens NoodweerBenelux.

Omstreeks 13 uur werd aan de kust op de meetpaal Westhinder 9 Beaufort gemeten. Daardoor is Eunice ook in ons land een officiële storm. Volgens de criteria van het KMI spreekt men officieel van een storm in België vanaf een waarneming van minstens 9 Beaufort in minstens één station dat behoort tot het Belgische territorium. Dit betekent dat de wind dan gemiddeld over tien minuten op een hoogte van tien meter een snelheid van minstens 75 kilometer per uur haalt. Een uur later werd op dezelfde plek al 10 Beaufort gemeten.

En het is nog niet onmiddellijk gedaan. In de komende uren wordt de piek van de storm nog verwacht. “De storm verloopt conform met de weermodellen. Tussen 14 en 18 uur zullen we in België de piek bereiken. Daarna zal het opschuiven naar Nederland”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

“Vanaf 13 uur is er een koudefront binnengekomen vanuit het westen. Dat bevindt zich nu al boven het centrum van het land en zal doorschuiven naar het oosten. Na dat koudefront zal er ook wat zonneschijn zijn. Dat kan het gevoel wekken dat het weer beter is, maar het is net achter dat koudefront dat die felle wind zit. Die zon zorgt dus eigenlijk voor een vertekend beeld.”

‘Sting jet’

Veel wind kunnen we de komende uren dus nog wel verwachten. “In de buurt van Jabbeke (West-Vlaanderen, red.) hebben we al een windstoot van 134 kilometer per uur gemeten. Waarschijnlijk zullen we de komende uren windsnelheden van 110 tot 120 kilometer per uur zien met uitschieters van 130 kilometer per uur. Maar boven de 140 gaan we waarschijnlijk niet meer gaan.”

In het Verenigd Koninkrijk kregen ze wel al een windstoot van 196 kilometer per uur te verduren. Maar dat zit er bij ons niet in. “Dat is een vrij zeldzaam fenomeen. Daar heeft zich een sting jet ontwikkeld. Dat is iets vrij technisch, maar eigenlijk komt het erop neer dat lucht van hogerop naar beneden komt. Als die wind hogerop snelheden tot 200 kilometer per uur haalt, dan kan dat lager ook zo zijn”, zegt Roose. “Een prognose voor zulke extreme windstoten is er bij ons niet. Enkel in het noorden van Nederland zijn de weermodellen fors. Daar zouden ze 160 kilometer per uur kunnen halen.”

Veel regen moeten we ook niet verwachten. “Het is wisselend bewolkt, maar onweersbuien zullen we niet zien. Een storm gaat ook niet altijd gepaard met onweer en hevige regen. Voor Eunice is dat ook niet zo. Wat wel kan, zijn korte, hevige regenbuien van een vijftal minuten.” (sgg)