Stroompanne zet enkele Voerense dorpen uurtje zonder stroom

Voeren

Door de storm is er vrijdagnamiddag eventjes een stroompanne in de deelgemeenten ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren geweest. Naar verluidt ging het om een storing van het midden spanningsnet. “We kregen een bericht van Fluvius dat er een storing is op het midden spanningsnet. Fluvius gaat de aard van de panne onderzoeken om het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen. Of een omgevallen boom of mast de oorzaak is, weten we niet,” aldus burgemeester Gaens. Even voor 16 uur was er opnieuw stroom in de twee dorpen. nm