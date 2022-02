Af en toe een traan, details over de bizarre relatie met zijn vrouw en vooral ontkenning. “Neen, ik heb de slaapmedicatie niet in de tiramisu van mijn vrouw gedaan.” Ook na zijn verhoor in het Tongerse assisenhof blijft het motief onduidelijk waarom Alkenaar Karel Boiten (55) zijn vrouw Annick zou hebben vermoord.