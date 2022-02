Dit staat er vannacht en zaterdag op het menu op de Winterspelen: onze grootste medailletroef Bart Swings op de massastart, de finale van de Belgian Bullets

Wij gidsen u door deze Winterspelen. Deze hoogtepunten mag u komende nacht en zaterdagmiddag in uw agenda zetten.

Dit is het nummer waarop hij de jaren uitblonk, de discipline die het meest aanleunt bij skeeleren, die andere sportdiscipline waarin hij absolute wereldtop is. Na zijn olympisch zilver vier jaar geleden probeert Bart Swings op de massastart opnieuw een medaille te veroveren. Bij de dames debuteert Sandrine Tas, evenzeer gepokt en gemazeld in het skeeleren, op de olympische massastart. De halve finales op de massastart beginnen om 8 uur, de finale bij de mannen om 9.30 uur.

De Belgian Bullets gaan de finale fase in, met de laatste twee runs (vanaf 13 uur). Het is gelijk het olympische afscheid van de remster Sara Aerts.

De Belgian Bullets. — © REUTERS

De langlaufer Thibaut de Marre sluit zijn eerste Olympische Spelen af met de massastart over 50 kilometer (vanaf 7 uur).

En wie wint het curlinggoud bij de mannen? Zweden en Groot-Brittannië vechten het uit vanaf 7.50 uur.