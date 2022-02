De olympische dag in vijf momenten: Belgian Bullets vijftiende, oranje succes en miserie op de schaatsbaan

1. De uitzonderlijke uithaal van IOC-voorzitter Thomas Bach

Normaal is hij Mister Diplomatie. Normaal is hij een lakei van Vladimir Poetin en altijd Rusland genegen – een wederdienst, want Rusland gooide destijds alle macht in de strijd om hem mee te verkiezen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Daarom is de uitzonderlijke uithaal van IOC-voorzitter Thomas Bach redelijk symbolisch. Bach hekelde een dag na de finale van het kunstschaatsen de manier waarop de omstreden coach de vijftienjarige kunstschaatsster Kamila Valieva nadien behandelde. “Ze werd door haar dichtste entourage ontvangen met schijnbaar extreme kilheid. Huiveringwekkend om te zien. In plaats van haar te troosten of te helpen. Toen ik vervolgens las hoe Aleksandra Trusova (een huilende Trusova, die als eerste vijf viervoudige sprongen deed, zei dat ze nooit meer wil kunstschaatsen) werd behandeld en hoe ze reageerde, vrees ik dat mijn indruk niet verkeerd was.” Er loopt inmiddels een dopingonderzoek naar de Russische coach.

Thomas Bach was niet mals voor de entourage van Valieva. — © REUTERS

2. Belgian Bullets vijftiende in de tussenstand

“Een goeie eerste dag, nog zo eentje.” De stuurvrouw An Vannieuwenhuyse was behoorlijk tevreden na de twee runs op de technische afdaling. Na twee van de vier runs staan Vannnieuwenhuyse en de remster Sara Aerts als vijftiende van de twintig in de tussenstand. De Belgian Bullets hebben een achterstand van 2.15 seconden van de leiders . Dat is veel maar mits nog twee uitstekende runs op de slotdag kan toptien nog altijd, want kleine tijdverschillen.

Zaterdag vinden de laatste twee runs plaats, het is ook meteen het olympische afscheid van Sara Aerts, die zowel op de Zomer- als de Winterspelen meedraaide. De Bullets konden zich op de valreep kwalificeren voor Peking.

De Belgian Bullets. — © AFP

3. Nederland pakt snelschaatsgoud op 1.000m (maar de beste mocht niet meedoen en de andere kent doemscenario)

De snelschaatser Thomas Krol is de koning van de 1.000m. Dat is knap maar tot zover het goede nieuws voor Oranje. Kai Verbij, medaillekandidaat, zag zijn doemscenario waarheid worden. Op de laatste kruising moest hij in de binnenbaan voorrang verlenen aan de Canadees Laurent Dubreuil – die verrassend snel uit de hoek was gekomen. Weg medaille voor Verbij, Dubreuil pakte zilver. „Ik kan zielig doen, maar dit kan gebeuren”, zegt Verbij aan de NOS. Titelhouder Kjeld Nuis mocht niet meedoen, want hij greep naast een plaats op de Nederlandse trials. In Peking werd hij olympisch kampioen 1.500m. “Jammer van de 1.000m, ik reed hier zo lekker rond.”

Oranje heeft wel al zeven keer goud. Op de vorige twee Winterspelen behaalden ze telkens een recordaantal van acht olympische titels, en dat kan nog altijd, zaterdag op de massastart.

Mathias Vosté eindigde als 27ste op de 1.000m, geen resultaat waarvoor hij naar Peking was gekomen.

Thomas Krol. — © AFP

4. Vier keer goud voor biatleet Johannes Thingnes Bø

Goud in de sprint, goud op de estafette, goud op de gemengde estafette, goud op de massastart: de Noorse Johannes Thingnes Bø is de keizer van het biatlon. De Fransman Quentin Fillon Maillet, die wel al vijf medailles had, viel nu naast het podium.

Johannes Thingnes Bø. — © REUTERS

5. Eileen Gu: uithangbord van China heeft op elke discipline prijs

Voor China is ze het uithangbord nummer één: Eileen Gu. De IJsprinses – zo luidt haar bijnaam – weerstond de immense druk. Als achttienjarige pakte ze op elk van de drie freestyledisciplines waar ze aan deelnam, een medaille. Op de halfpipe behaalde de freestyleskiester goud. Eerder veroverde ze ook al goud op de big air en zilver op de slopestyle. Ze is de eerste die drie medailles in de drie verschillende freestyledisciplines meegraait. Gu, die een Amerikaanse papa en een Chinese mama heeft, koos op haar vijftiende voor China. Tot groot ongenoegen van de Verenigde Staten.