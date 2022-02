Estse spelverdeler Renet Vanker tekent voor drie jaar bij Maaseik

Vanker kwam Maaseik op 2 januari depanneren na de gecompliceerde blessure van spelverdeler Javad Karimisouchelmaei, die out is voor de rest van het seizoen. Na een proeftijd van anderhalve maand plaatste Vanker zijn handtekening onder een contract van drie jaar. “We werken voortaan zoveel mogelijk met contracten van langere duur “, klinkt het in een persbericht. “Renet past zich verbazend snel aan in Maaseik. Hij is jong en gedreven, ligt goed in de groep en toont steeds meer flitsen van zijn klasse. Na de Champions League-wedstrijd tegen Ziraat Bankasi Ankara werd hij door de CEV-afgevaardigde uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd. Maaseik en Renet zijn erg tevreden over hun gezamenlijk toekomstperspectief. Samen willen we nu een gooi doen naar de Belgische landstitel.”