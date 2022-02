Rally van Ieper toch weer opgenomen op de WK-kalender

De Rally van Ieper is voor het tweede jaar op rij opgenomen in het wereldkampioenschap rally (WRC). De wedstrijd verschuift naar 19-21 augustus en neemt de plaats in van Noord-Ierland.

Superstage wordt stilaan de supersub van het WRC. De Rally van Ieper wordt georganiseerd door Club Superstage en andermaal wordt ze opgevist als vervanger van een weggevallen wedstrijd. Vorig jaar kwam het door corona, nu doordat Noord-Ierland zijn budget niet rond kreeg. De wedstrijd in de Westhoek verandert wel van datum: in plaats van eind juni wordt de rally ingericht op 19, 20 en 21 augustus. Een week voor het WK Formule 1 komt dus nog een officieel wereldkampioenschap naar ons land. Dat betekent meteen dat de wedstrijd in tegenstelling tot vorig jaar niet zal eindigen op het vermaarde circuit in de Ardennen, dat immers al in volle opbouw zal zijn. Geruchten willen dat er andere opties zijn in Wallonië.

“Het is nog te vroeg om daar al definitieve uitspraken over te doen, maar we zullen deze keer wel een podium voorzien op de Grote Markt in Ieper, voor een sfeervolle ceremoniële start”, zegt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage. “We zullen ook een nevenwedstrijd organiseren voor de nationale klassen en de historic-wagens, zodat we alle klassen van het Belgisch kampioenschap aan de start kunnen brengen.”

De Westhoek maakt zich weer op voor topautosport. — © Hyundai

Penasse is heel blij dat zijn wedstrijd opnieuw WK-status krijgt. De editie van vorig jaar was een mooi succes, al werd ze zonder veel spankracht gewonnen door thuisrijder Thierry Neuville. De Belgische organisatie lag in de weegschaal met de Barumrally in Tsjechië, maar kreeg de voorkeur. Penasse: “Op de voorlopige kalender stond de negende manche aangeduid in het weekend van 19 tot 21 augustus, maar de naam van de wedstrijd was nog niet ingevuld. Er waren meerdere kandidaten voor die plaats. Enkele weken geleden kregen we van de WRC-promotor de vraag of we die plaats wilden innemen. Als Club zijn we heel blij dat we het FIA WRC opnieuw naar Ieper kunnen halen. Het is een beloning voor de inspanningen die de ganse club, alle vrijwilligers, onze partners en de lokale overheden afgelopen jaar geleverd hebben om die eerste editie tot een succes te maken.”

Ook de burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, glundert: “Uiteraard zijn we vereerd dat we opnieuw gaststad mogen zijn voor het WRC. Het toont alvast aan dat de organisatie, onze stad en ruimere omgeving gesmaakt werden vorig jaar. Dit zal Ieper in het binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten als rallystad. Ook voor de horeca, de logiessector en de beleving in de streek in het algemeen is dit goed nieuws. De editie van vorig jaar was een groot succes voor onze stad op het vlak van citymarketing.” (mc)